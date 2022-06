Asfinag: Ab 2025 nur einspurig über die Brennerautobahn

Das politische Tauziehen um den Ersatz der größten Autobahnbrücke Österreichs in Tirol brachte jahrelange Verzögerungen. Dennoch wird die Asfinag, die schon seit Jahren gewarnt hat, kritisiert.

In Salzburg gingen zuletzt die Wogen in manchen Anrainergemeinden der Tauernautobahn hoch, weil die vom Land getroffene Regelung mit Abfahrtssperren, um lokalen Ausweichverkehr zu verhindern, zu Pfingsten zu wenig kontrolliert worden war. Gestritten wird politisch vorrangig darüber, ob man die Reisewellen Richtung Süden mit einer Art Blockabfertigung am Grenzübergang Walserberg bremsen soll.

Im Vergleich dazu geht es bei der Verkehrsdebatte, die in Tirol nun ein Jahr vor der 2023 fälligen Landtagswahl einen neuen Höhepunkt erreicht hat, um ganz ...