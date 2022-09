Asfinag rüstet gegen Raser mit Laserüberwachung auf

Seit einigen Wochen ist in der Stadt Salzburg an der Westautobahn eine neue Geschwindigkeitskontrollanlage in Betrieb, die für Laien aussieht, als hätte sie gleich drei Kameras eingebaut. Das stimmt nicht ganz, aber die Zusatzeinrichtung - die erste ihrer Art in Salzburg - ist wegen der dritten Fahrspur nötig, wie der Leiter der Verkehrspolizei in Salzburg, Friedrich Schmidhuber, sagte.

Betrieben wird das Gerät mit Lasertechnik von der Autobahngesellschaft Asfinag. Ralf Fischer, Experte der Asfinag für Verkehrsüberwachung, erklärt: "Es sieht ...