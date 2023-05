Asfinag setzt auf Strom aus Wind- und Sonnenenergie

Der staatliche Schnellstraßenbetreiber Asfinag präsentierte diese Woche gleich zwei neue Vorhaben, wie das Unternehmen künftig aus erneuerbaren Energien seinen Strombedarf stärker selbst decken will: An der Europabrücke in Tirol laufen die ersten kleinen Windräder. In Ostösterreich liegt der Schwerpunkt auf Photovoltaik. Noch heuer sollen auf einer Lärmschutzwand der Donauuferautobahn Paneele montiert werden.

BILD: SN/SN Industriekletterer montierten Windräder an der Europabrücke der Brennerautobahn in Tirol, der höchsten Autobahnbrücke in Österreich. BILD: SN/ALPSOLUT PICTURES Von links: Asfinag-Geschäftsführer Stefan Siegele, Mowea-Chef Till Naumann und Thomas Mützelburg (Deutsche Botschaft, Wien).