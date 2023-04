Asfinag zahlt jetzt mehr für Lärmschutzbauten

Eine gute Nachricht für Anrainer an Autobahnen und die betroffenen Gemeinden: Der Bund verdoppelt die Investitionen für Lärmschutz.

Der Lärmschutz entlang der Autobahnen kann in den nächsten Jahren stärker ausgebaut werden (im Bild ein Abschnitt nahe der Einhausung Zederhaus an der Tauernautobahn im Lungau).

Die Asfinag, die staatliche Betreibergesellschaft für die Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich, kann nun ihre Investitionen in Lärmschutzmaßnahmen von rund 50 auf etwa 100 Millionen Euro pro Jahr verdoppeln. Möglich macht das eine Änderung der Dienstanweisung für Lärmschutz an Bundesstraßen durch Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne). Vereinfacht gesagt wurden die Kriterien so verändert, dass es erleichtert wird, dass die Asfinag die Kosten komplett übernimmt - und dadurch werden die Gemeinden entlastet.

In Innsbruck präsentierte am Gründonnerstag der Regionalleiter der ...