Assistentin von falscher Beauty-Ärztin in Wien schuldig

Die Assistentin einer falschen Beauty-Ärztin, die in Wien einer Kundin ohne medizinische Kenntnisse die Lippen aufgespritzt hat, ist am Dienstag am Wiener Straflandesgericht zu einer bedingten Haftstrafe in der Höhe von 15 Monaten verurteilt worden. Das Urteil wegen Betruges und schwerer Körperverletzung ist bereits rechtskräftig. Ihre ebenfalls angeklagte Chefin ist dem Prozess fern geblieben, nach der 25-Jährigen wird nun per Haftbefehl gesucht.

