Asylanträge gehen auch im Mai zurück

Die Zahl der Asyl-Anträge in Österreich ist im Mai weiter zurückgegangen. Laut neuen Zahlen des Innenministeriums wurden 4.354 Ansuchen gestellt, im Mai 2022 waren es 6.030. Im langjährigen Vergleich ist das freilich weiter ein recht hoher Wert. So waren es im Mai 2019 - also noch vor der Corona-Pandemie - nur 1.027 Anträge. An der Spitze liegen nun wieder quasi traditionell Syrer und Afghanen.

Karner sieht positive Entwicklung