Asylwerber in Linz durch Messerstich an Hand verletzt

Bei einer Auseinandersetzung mit vier Landsmännern ist am Montag gegen 2.30 Uhr in Linz ein 19-jähriger Asylwerber aus Afghanistan durch einen Messerstich am Handrücken verletzt worden. Die Polizei hielt kurz darauf drei der Verdächtigen an. Bei einer Gegenüberstellung identifizierte der Verletzte den 20-jährigen Angreifer und zwei Mittäter im Alter von 16 und 17 Jahren zweifelsfrei.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei nahm zwei Verdächtige fest