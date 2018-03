Asylwerber nach Messerstich in Korneuburg in Haft

Bei einem Streit zwischen zwei irakischen Asylwerbern in Wolkersdorf (Bezirk Mistelbach) ist ein 32-Jähriger in der Nacht auf Donnerstag durch einen Messerstich verletzt worden. Der Mann rief erst Stunden später die Rettung, er musste operiert werden. Ein 30-Jähriger wurde am Donnerstagnachmittag laut Polizei unter Verdacht des versuchten Mordes festgenommen und in Korneuburg inhaftiert.

Der Beschuldigte zeigte sich nach Angaben der Exekutive von Freitag zu den Vorwürfen nicht geständig, bestätigte jedoch, dass es zwischen ihm und seinem Bekannten unter Alkoholeinfluss zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Bei dem Streit vor einer Asylunterkunft am Mittwoch gegen 22.30 Uhr soll der 30-Jährige den Älteren mit einem Messer in den Unterbauch gestochen haben. Der Verletzte versuchte sich danach selbst zu verarzten und verständigte erst am Donnerstag gegen 4.00 Uhr die Einsatzkräfte, die ihn ins Landesklinikum Mistelbach transportierten. Die Stichverletzung sei nicht lebensgefährlich, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Das Opfer gab zuerst an, es habe sich die Blessur bei einem Sturz mit dem Rad zugezogen. Bei der Befragung durch die Polizei beschuldigte der Mann schließlich den 30-Jährigen. Dieser wurde nach Spurensicherung und Befragung eines Zeugen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Donnerstag gegen 14.00 Uhr in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. (APA)