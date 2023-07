Attacke auf Vater: Strafe für Tochter auf 20 Jahre reduziert

Das Oberlandesgericht Innsbruck (OLG) hat am Dienstag nach der Verurteilung einer 29-jährigen Tirolerin wegen Mordes an ihrem Vater zu lebenslanger Haft im Dezember das Strafausmaß auf 20 Jahre Freiheitsstrafe reduziert. Im Ersturteil am Landesgericht Innsbruck sei die eingeschränkte Zurechnungsfähigkeit der Angeklagten bei der Tat zu wenig berücksichtigt worden, begründete die Richterin am Oberlandesgericht die nunmehrige Entscheidung. Das Urteil war somit rechtskräftig.

BILD: SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS/EXPA/ERICH Die Strafe wurde die 29-Jährige wurde auf 20 Jahre reduziert