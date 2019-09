Attacken mit Gartenhacke in NÖ: 20-Jähriger vor Gericht

Am Landesgericht St. Pölten hat am Montagvormittag der Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen, der im Mai in Maria Anzbach (Bezirk St. Pölten-Land) wahllos ausgesuchte Opfer mit einer Gartenhacke attackiert haben soll. Einem Gutachten zufolge war der Mann nicht zurechnungsfähig, die Staatsanwaltschaft beantragte daher die Unterbringung in einer Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher.

