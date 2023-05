AUA-Maschine musste auf dem Weg nach New York notlanden

Eine AUA-Maschine auf dem Weg von Wien nach New York ist am Freitagabend wegen eines medizinischen Notfalls eines Passagieres an Bord in Belfast in Nordirland notgelandet. Wie das Portal "Austrian Wings" berichtete, erklärte die Besatzung um 19.40 Uhr westlich der Insel Irland eine "Notlage" und drehte zum Sinkflug ab.

Passagiere wurden nach Wien zurückgeflogen