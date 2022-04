AUA-Maschine musste nach Triebwerksausfall in USA notlanden

Wegen eines Triebwerkausfalls kurz nach dem Start hat am Sonntag eine AUA-Maschine am Flughafen der US-Hauptstadt Washington notlanden müssen. Dies berichten mehrere Luftfahrtportale am Dienstag. Wie der "Aviation Herald" schreibt, fiel das linke Triebwerk aus und der Steigflug wurde auf einer Höhe von rund 4.200 Metern gestoppt. Rund 30 Minuten nach dem Start sei die Boeing 767-300 mit 163 Personen an Bord wieder sicher am Flughafen Dulles gelandet.

SN/APA/THEMENBILD/HELMUT FOHRINGER AUA-Maschine flog eine große Schleife über Washington (Symbolbild)