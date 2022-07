Auch am Wochenende in Österreich noch bis zu 34 Grad

Das heiße Wetter in Mitteleuropa bleibt uns auch am kommenden Wochenende erhalten. In Österreich sind bis mindestens Montag Tageshöchstwerte von deutlich über 30 Grad zu erwarten. Nach dem von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) prognostizierten Höhepunkt mit bis zu 37 Grad am Mittwoch und Donnerstag geht es allerdings in den folgenden Tagen Grad für Grad leicht nach unten mit dem Temperaturen.

SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Es bleibt die kommenden Tage überdurchschnittlich heiß