Vom Pannenhelfer zum Mobilitätsanbieter: Zum ersten Mal bietet der ÖAMTC Fahrzeuge an. 150 E-Scooter stehen in Wien zum Mieten bereit, in Graz sind es 15. Die SN haben sie ausprobiert.

Zugegeben, es ist etliche Jahre her, dass man auf einem Moped saß. Und da auch nur als Beifahrerin. Meist auf dem Weg zum Fortgehen und immer laut singend mit der besten Freundin. Selbst gelenkt hat man den Roller nie. Bis jetzt.