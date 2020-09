Auch im Vorjahr vier von zehn Ehen in Österreich geschieden

16.319 Ehen sind im Vorjahr in Österreich geschieden worden, die Scheidungsrate lag damit auf dem Niveau der Vorjahre. "Etwa vier von zehn Ehen in Österreich landen früher oder später vor dem Scheidungsrichter", erläuterte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Mittwoch. Am höchsten war der Wert mit 44,4 Prozent in Niederösterreich, das Wien an der Spitze ablöste.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Patrick Ple Niederösterreich löste Wien an der Spitze ab