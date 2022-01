Auch in der Polizei formieren sich die Impfskeptiker

In einem offenen Brief an den Innenminister wird vor den Folgen der Impfpflicht gewarnt. Das Ministerium weist darauf hin, dass 85 Prozent der 32.000 Polizisten immunisiert sind.

Auch in der Polizei formieren sich die Gegner der Impfpflicht. In einem offenen Brief an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP), den rund 600 Beamtinnen und Beamten unterschrieben haben, wird dieser aufgefordert, sich gegen eine Impfpflicht einzusetzen und 3G am Arbeitsplatz abzuschaffen und durch 1G (getestet) zu ersetzen. Außerdem betonen die Polizistinnen und Polizisten, dass sie nicht "überwiegend friedlichen Demonstrationen, die aufgrund des zunehmenden Unmuts in der Bevölkerung gegenüber der Politik ins Leben gerufen wurden, drohend gegenüberstehen möchten". Unterschrieben ist der Brief ...