Auch in Osttirol Prämie für Wolf-Abschuss ausgelobt

In Tirol wird der freigegebene Abschuss von Problemwölfen offenbar zunehmend mit einem "Kopfgeld" bzw. einer Prämie verbunden. Nachdem die Gemeinde Umhausen im Ötztal bereits eine Abschussprämie für einen dortigen Wolf ausgesetzt hatte, geschah dies laut Medienberichten nun auch in Osttirol. Dort waren zwei Wölfe nach einer Verordnung des Landes zum Abschuss freigegeben worden waren. In Prägraten lobten Bauern 1.000 Euro aus, sollte ein Raubtier erlegt werden.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER In Osttirol gibt es auch eine Prämie für einen Wolf-Abschuss