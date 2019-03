Auch "Ja! Natürlich" stellt auf Mehrweg-Milchflaschen um

Die Handelsmarke des Lebensmittelkonzerns Rewe "Ja! Natürlich" stellt ab Herbst ihre Milch-Glasflaschen auf ein Mehrweg-System um. Möglich ist dies durch das flächendeckend vorhandene Rückgabe-System der Rewe-Group in Österreich, welches schon für Bier und Mineralwasser gut etabliert ist, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

SN/APA/dpa (Archiv)/unbekannt Umstellung zu Mehrwegsystem ab Herbst