Auch Kinder müssen wegen Corona auf Herz-Operationen warten

Die Auswirkungen der Pandemie spüren auch die Kleinsten: Kinder, die am Herzen operiert werden müssen. Solche Eingriffe werden in Österreich nur im Linzer Kepler Uniklinikum (KUK) und im Wiener AKH durchgeführt. In Linz habe es seit Beginn der vierten Coronawelle bereits 20 Verschiebungen gegeben, berichtete der Vorstand der Klinik für Kinderkardiologie, Gerald Tulzer, im APA-Gespräch.

SN/APA/Ziegler/Archiv/HEINZ ZIEGLER Drastische Einschnitte im Linzer Kepler Uniklinikum