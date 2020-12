Auch Kirchen bald wieder im Corona-Lockdown

Auch die Religionsgemeinschaften halten sich in Einvernehmen mit der Regierung an den erneuten Lockdown aufgrund des Coronavirus: Alle 16 anerkannten Kirchen und Religionsgesellschaften werden nach den Weihnachtsfeiertagen, konkret ab dem 28. Dezember, bis vorerst 17. Jänner keine öffentlichen Gottesdienste abhalten, teilte Kultusministerin Susanne Raab (ÖVP) am Montag in einer Aussendung mit. Jedoch werden die Gotteshäuser weiterhin etwa für persönliche Gebete offenstehen.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Auch öffentliche Gottesdienste finden mit dem Lockdown nicht statt.