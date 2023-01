Auch nach der Corona-Pandemie gibt es in Österreich viel zu hohe Todeszahlen

Die Sterblichkeit ist in Österreich nach wie vor deutlich erhöht. Die Experten rätseln noch, was dafür die Ursache ist.

Die Sterblichkeit in Österreich bleibt auch nach den Coronajahren hoch. Die Statistik Austria berichtet, dass im Jahr 2022 genau so viele Menschen verstorben sind wie in den Jahren, in denen das Virus wütete. Im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre vor Corona, 2015 bis 2020, gibt es etwa zehn Prozent mehr Todesfälle. Damals starben um die 83.000 Menschen pro Jahr, 2o22 waren es nach den derzeit vorliegenden Zahlen 92.600. Vor allem in den letzten Monaten des vergangenen Jahres gab es einen ...