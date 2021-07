Auch niedergelassene Ärzte bieten kostenlose PCR-Tests an

Ebenso wie die Apotheken werden demnächst auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihren Ordinationen kostenlose PCR-Tests anbieten. Das hat die Ärztekammer mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart, wie die Standesvertretung am Freitag der APA mitteilte. Ausgerollt sollen diese Gratis-PCR-Tests wie in den Apotheken auch in den Ordinationen "in den nächsten Tagen" werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Auch Ärzte bieten kostenlose PCR-Tests an