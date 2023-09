Auch oö. Verkehrslandesrat sägt am "Lufthunderter"

Nach entsprechenden Plänen in Salzburg, das flexible Tempo-100-Limit nach dem Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-Luft) aufzuheben, sägt auch der oberösterreichische Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FPÖ) am von seiner Partei stets heftig kritisierten "Lufthunderter". Er plädierte am Dienstag dafür zu prüfen, ob das seit 2008 bestehende Tempolimit auf der Westautobahn (A1) zwischen dem Knoten Linz und der niederösterreichischen Grenze noch nötig sei.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL/BAR Zuletzt bereits Vorstöße aus Salzburg und Tirol