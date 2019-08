Auch zweites Kind nach Unfall mit Fahrradanhänger gestorben

Bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Korneuburg ist am Sonntag eine Einjährige ums Leben gekommen, Stunden später starb ihre vierjährige Schwester. Ein Pkw hatte auf der B19 einen an ein E-Bike gekoppelten Fahrradanhänger erfasst, in dem die beiden Mädchen transportiert wurden. Die Vierjährige wurde reanimiert und ins Wiener Donauspital geflogen. Dort verloren die Ärzte den Kampf um ihr Leben.

SN/APA (Archiv/dpa)/Stephan Jansen Folgenschwerer Unfall auf der B19