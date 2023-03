Auf dem Kasberg droht Ende des Skibetriebes

Grundeigentümer verdienen mit Trophäenjägern im Sommer viel mehr als mit Bergtouristen.

Auf dem Kasberg im Almtal in Oberösterreich droht das Ende des Skibetriebes.

Einen Tag nach Betriebsschluss war am Montag bei den "Kasberg - Almtal Bergbahnen" niemand mehr telefonisch erreichbar. Ein schlechtes Omen für die Skiregion im Bezirk Gmunden in Oberösterreich? Vieles deutet derzeit darauf hin, dass die Liftanlagen am Kasberg für immer geschlossen bleiben. Denn seit Jahren muss das Land Millionen zuschießen, um die Abgänge zu decken.

Der zuständige Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) macht sich seit vier Jahren für einen Sommerbetrieb der Gondelbahn stark, um die Wertschöpfung zu erhöhen. Vergeblich. ...