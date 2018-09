Auf dem Land gehen Leben und Kultur noch Hand in Hand

Auf dem Land ist ja nix los. Mit diesem Vorurteil räumen zwei Lungauer auf. Fritz Messner und Robert Wimmer zeigen, wie man das Leben mit der Kultur in Gleichklang bringt.

Wo Fritz Messner auftaucht, herrscht Freude - im Wirtshaus, am Bauernhof oder auf dem Marktplatz. Fritz Messner, Lungauer Urgestein und Kopf der Band Querschläger, wohnt nicht nur im Lungau, um den Slogan eines Möbelhauses zu bemühen: Er lebt dort - fest verwurzelt. "In einer Stunde ist man in Salzburg, in drei Stunden in Wien", erklärt er. "Hier habe ich Ruhe, so eine Natur gibt es sonst in dieser Form und in diesem Umfang nicht mehr. Da kann ich mir Kraft holen. Für mich ist es der ideale Ort zum Leben." Er ist viel mit dem Rad unterwegs, schwärmt von den Tälern und Bergen der Region.