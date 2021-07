Auf einer alten Bahnstrecke startet ein Ausflugsbetrieb

Ein Busunternehmer kaufte die Gleisanlage im Weinviertel, ein Museumsverein baut den Eisenbahnbetrieb auf.

Viele Nebenbahnen ereilte in den vergangenen Jahrzehnten praktisch das gleiche Schicksal: Zuerst wurde lang nichts mehr investiert, weil die Straße attraktiver war. Dann wurden die meisten dieser Bahnen eingestellt - ähnlich wie bei den Anschlussbahnen zu vielen großen Unternehmen, deren Zahl sich in den vergangenen 15 Jahren von mehr als 1000 in Österreich halbiert hat. Viele Strecken wurden längst abgetragen.

Noch vorhanden ist aber ein Stück der Bahnstrecke zwischen Wien-Stammersdorf und Dobermannsdorf (Bezirk Gänserndorf) im östlichen Weinviertel. Zwischen ...