Auf Linzer Landstraße keine Demos am ganzen Wochenende

Für Sonntag, 19. Dezember, ist in Linz die nächste große Demo von Corona-Maßnahmengegnern angemeldet worden. Damit nach dem Lockdown-Ende in Oberösterreich das Weihnachtsgeschäft an dem ausnahmsweise verkaufsoffenen Sonntag für den Einzelhandel nicht durch den Protestzug behindert wird, ist für ihn die Landstraße tabu. Darauf verständigten sich Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) und die Polizei.

SN/APA/FOTOKERSCHI/KERSCHBAUMMAYR/F Für Sonntag wurde wieder eine Demo in Linz angemeldet