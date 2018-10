Das Kaiser-Franz-Josef-Spital in Wien hat zwei Grätzlpolizisten angefordert - um das subjektive Sicherheitsgefühl zu steigern. Die SN waren auf "Streife" mit dabei.

Die Erstaufnahme in einer Spitalsambulanz ist ein emotionaler Hotspot. Immer wieder kommt es in der aufgeladenen Atmosphäre zu Streitereien und sogar Tätlichkeiten. Darunter leidet vor allem das Personal. Das Wiener Kaiser-Franz-Josef-Spital (KFJ) in Favoriten hat deshalb eine ganz besondere Art von Polizeischutz angefordert.