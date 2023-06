Auf Roter Liste der Unesco oder nicht: Heumarkt neu wird gebaut

Umweltverträglichkeitsprüfung laut Projektträger nicht notwendig. Entwürfe erneut überarbeitet - Baubeginn soll nun 2026 sein.

Jetzt ist schon wieder etwas neu beim Heumarkt neu. Also Heumarkt neu - neu. Am Mittwoch verkündete der Projektträger, die Wertinvest, dass Baubeginn für den neuen Entwurf jenes Areals, auf dem aktuell das Hotel Intercont und der Wiener Eislaufverein dahindümpeln, nun 2026 sein soll. Zudem betonte Wertinvest-Geschäftsführerin Daniela Enzi, es werde definitiv keine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) geben. Der Wiener Landtagspräsident Ernst Woller (SPÖ) ließ zudem mit der Bemerkung aufhorchen, das Projekt Heumarkt neu werde auf jeden Fall realisiert - egal ob die Unesco die Wiener Innenstadt auf ihrer Roten Liste belässt oder nicht.

Die adaptierte Fassung des künftigen Heumarkt-Ensembles sieht keinen klassischen Turm mehr vor. Dieser - in seiner ursprünglichen Höhe 74 Meter hoch - ist zu einem in die Länge gestreckten Block geworden, der im 90-Grad-Winkel zum Hotel Intercont gebaut werden soll. Und der jetzt nur noch 56,5 Meter hoch sein soll. Der Mietvertrag des Wiener Eislaufvereins wurde indes auf 99 Jahre verlängert, auf den 6000 Quadratmetern Grundfläche soll im Winter eisgelaufen und im Sommer unter möglichst viel Grün relaxt werden. Darunter wird eine Eishalle errichtet. Begriffe wie Klimaresilienz, Nachhaltigkeit, extensive Fassadenbegrünung und Regenwassermanagement sollen in die Praxis umgesetzt werden. Die Lothringerstraße soll um zehn Meter Richtung Ringstraße verlegt werden - selbstverständlich ohne Baumverlust, wie Daniela Enzi hervorhob.

Jahrelange Konflikte

Hinter all diesen Plänen verbirgt sich ein jahrelanger Konflikt - vor allem mit der Unesco. Die setzte Wien 2017 auf die Rote Liste. Eine Drohgebärde, denn der damals geplante Turm habe, so das Argument, den Blick auf den Stephansdom zu sehr beeinträchtigt. Es folgten zahlreiche Adaptierungen, Gutachter wurden beauftragt, die neuen Entwürfe zu bewerten, im Idealfall Unesco-tauglich zu befinden. Was laut Landtagspräsident Woller auch geschah. Im April kam dazu eine Stellungnahme der Städtebauexpertin Christa Reicher von der Universität Aachen (D). Kernaussage: Es gebe keine "Konkurrenzwirkung" mehr mit dem Stephansdom, einige Blickachsen könnten "sogar vom Neubau profitieren", hieß es in ihrem Gutachten. Auch der Sachverständige Michael Kloos kam in seinem "Heritage Impact Assessment" zum Schluss, dass die visuelle Beeinträchtigung "nicht mehr schwerwiegend" sei.

Problem UVP gelöst?

Doch es gibt noch eine andere Seite der Heumarkt-Medaille: die Sache mit der UVP. Im Mai hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) entschieden, dass eine UVP in Städten nicht ausschließlich von der Fläche des geplanten Gebäudes abhängig sei, sondern auch vom Standort. Heißt: Je bedeutender dieser ist, desto genauer müsste man hinschauen. Für den Rechtsbeistand der Wertinvest kein Grund zur Unruhe: Der EuGH fordere eine Feststellungsprüfung, ob eine UVP durchzuführen sei. Eine generelle und automatische UVP-Pflicht bestehe keinesfalls. Im Übrigen sei man dem Urteil aus Brüssel bereits im März mit einer Novellierung des UVP-Gesetzes zuvorgekommen. Die Zukunft des Heumarkts entscheidet sich also bei der Unesco-Konferenz in Riad (Saudi-Arabien) im Herbst. Denn die Konferenz in Kasan (Russland), die 2022 stattfinden hätte sollen, fiel wegen des Ukraine-Kriegs aus.

Ernst Woller fasst zusammen: "Oberstes Prinzip ist, dass Wien Unesco-Welterbe bleibt. Es ist undenkbar, dass wir das Welterbe verlieren. Wir haben all unsere Hausaufgaben gemacht. 2017 waren wir noch das Problemkind, seit 2018 sind wir Musterschüler." Natürlich hoffe man, dass Wien in Riad endgültig von der Roten Liste gestrichen werde. Sollte das nicht passieren, breche die Welt aber auch nicht zusammen - Heumarkt neu werde dennoch gebaut.