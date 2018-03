Auf schlafenden Ehemann eingestochen: Frau in NÖ in Haft

Unter Verdacht des Mordversuchs an ihrem Ehemann ist eine 42-Jährige aus dem Bezirk Mödling festgenommen worden. Die Frau soll am Montag in den frühen Morgenstunden mit einem Küchenmesser auf den im Ehebett schlafenden 39-Jährigen eingestochen haben, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Dienstag mit.

SN/APA (Webpic)/HEX Frau war offenbar schon länger psychisch labil