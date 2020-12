Auf Urlaub im Ausland folgt die Quarantäne

Viele in Österreich lebende Serben und Polen wollen sich von der traditionellen Weihnachtsfeier in ihrem Heimatland nicht abbringen lassen.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte am Mittwoch an, dass spätestens ab Mitte Dezember die Quarantänepflicht für Einreisende nach Österreich gelten werde. Ausnahmen soll es beispielsweise für Geschäftsreisende oder Berufspendler geben. Damit will die Regierung die Silvesterparty in Nachbarländern oder Besuche in den Herkunftsländern von Familien auf dem Balkan verhindern, wo das Risiko, sich mit dem Coronavirus anzustecken, als besonders hoch erachtet wird. Man wolle durch ein konsequentes Grenzregime verhindern, dass Rückkehrer aus Urlaubsländern das Virus ins Land einschleppen und so ...