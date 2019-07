Aufenthalt im Auto ab 40 Grad gefährlich

In der Steiermark ist ein knapp zweieinhalb Jahre alte Bub nach einem längeren Aufenthalt in einem überhitzten Auto an den Folgen von Dehydration gestorben. Der Aufenthalt in einem Fahrzeug wird ab 40 Grad Innentemperatur gefährlich. Für Babys und Kleinkinder, aber auch für Tiere können bereits wenige Minuten im heißen, geschlossenen Auto lebensbedrohlich sein, warnt der ÖAMTC.

SN/ratzer Zu hohe Temperaturen sind gefährlich