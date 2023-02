Aufgespießte Rotwildschädel: Jagdposse im Almtal endet mit Diversion

Sechs aufgespießte Rotwildschädel hatten ein strafgerichtliches Nachspiel. Der beschuldigte Jäger muss 600 Euro Geldbuße bezahlen.

Wegen aufgespießter Rotwildschädel in Grünau im Almtal musste sich ein 57-jähriger Jäger in Wels vor dem Strafgericht verantworten. Das Verfahren wurde diversionell erledigt, der Unternehmer muss 600 Euro Geldbuße bezahlen.

Ein "Brauchtumsscherz" hatte am Donnerstag am Landesgericht Wels ein strafrechtliches Nachspiel: Ein 57-jähriger Einheimischer musste sich wegen gefährlicher Drohung verantworten, nachdem er in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) in der Einfahrt zum Haus des Jagdausschussobmannes sechs aufgespießte Rotwildhäupter aufgestellt und dort Tierblut verteilt hatte. Die Aktion hatte in der Rotwildgegend für großes Aufsehen gesorgt, der Täter, selbst Jagdaufseher, wurde erst am vergangenen Sonntag bei einem Faschingsumzug entsprechend genarrt.

Schlechter Scherz, keine gefährliche Drohung

Sein Verteidiger Fritz ...