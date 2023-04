Aufholbedarf bei psychischer Versorgung vor und nach Geburt festgemacht

Bis zu jede fünfte Mutter und jeder zehnte Vater leiden während der Schwangerschaft und im ersten Jahr nach der Geburt unter psychischen Problemen wie Depressionen oder Angststörungen. Es handelt sich damit um häufige und schwerwiegende Komplikation in der peripartalen Phase, erläuterte das Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) am Freitag per Aussendung. Das AIHTA stellte bei einer Analyse Aufholbedarf bei Prävention und Versorgung in Österreich fest.

BILD: SN/APA/DPA/PATRICK PLEUL Laut zweier Studien mit internationalem Vergleich