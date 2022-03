Aufnahme von Flüchtlingen: Worauf Private achten müssen

Eine Unterkunft sollte zumindest für ein Monat vergeben werden und möbliert sein. Bei Mietwohnungen sind der längeren Aufnahme von Flüchtlingen Grenzen gesetzt.

Noch ist die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Österreich Schutz suchen, überschaubar. Im Wiener Ankunftszentrum, das in einer Sporthalle in der Leopoldstadt eingerichtet wurde, wurden bisher etwa 7300 Personen betreut. Ein Beratungszentrum im Austria Center, das für Menschen gedacht ist, die auch in Wien bzw. Österreich bleiben möchten, ging ebenfalls in Betrieb. Dort können derzeit knapp 1500 Personen täglich beraten werden.

Die Quartiere in den Bundesländern beginnen sich ebenfalls zu füllen. Allerdings sind viele Schlafstellen nur ...