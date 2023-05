Aufnahmekriterien für Polizeischule werden gelockert

Am Stundenplan für angehende Polizistinnen und Polizisten stehen künftig mehr Cyberausbildung und Sport, dafür werden die Aufnahmekriterien gelockert. So muss man ab Herbst keinen Führerschein mehr haben, bei der Aufnahmeprüfung soll es "sportmedizinische Tests statt Liegestütze" geben und Tattoos sind kein prinzipieller Hinderungsgrund mehr, informierten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und der Generaldirektor für die Öffentliche Sicherheit Franz Ruf am Dienstag in Wels.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Die Polizeiausbildung wird reformiert