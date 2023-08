Aufräumarbeiten nach Hochwasser im Süden laufen weiter

Die Aufräumarbeiten nach der Hochwasserkatastrophe in Südösterreich sind auch am Wochenende weitergelaufen. Das Bundesheer befand sich noch mit gut 160 Soldatinnen und Soldaten - 120 in Kärnten und 43 in der Steiermark - und einem Hubschrauber in Kärnten und der Steiermark im Assistenzeinsatz. Der Hilfseinsatz mit zwei Bundesheer-Hubschraubern im Nachbarland Slowenien werde am Samstag im Laufe des Tages beendet, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag mit.

BILD: SN/APA/BUNDESHEER/ARNO PUSCA Das Bundesheer hat eine Fähre über die Drau eingerichtet.