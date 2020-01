Aufregung um neue U-Bahn-Station der Linie U4 ohne Aufzug

Die Wiener Linien investieren 380 Mill. Euro in Sanierung und Ausbau der Linien U4 und U2. Die Station Pilgramgasse hat bis zum Jahr 2027 dennoch keinen barrierefreien Zugang. Behindertenverbände haben kein Verständnis für die Unternehmenspolitik.

Ein Jahr lang war die Station Pilgramgasse an der U-Bahnlinie 4 in Wien wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Am Freitag hielten die Züge erstmals wieder an. Allerdings nicht für alle Fahrgäste, Menschen mit Behinderungen oder Familien mit Kinderwagen werden während der gesamten ...