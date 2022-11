Aufruf zu kostenlosen HIV- und Hepatitis-Tests diese Woche

Diese Kalenderwoche steht in ganz Europa im Zeichen des Aufrufs zur Testung auf HIV- und Hepatitis-Erkrankungen. "Gemäß dem Motto Test, Treat & Prevent - macht das Wissen um den eigenen Status einen frühen Therapiestart möglich", rief Aids-Hilfe-Wien-Geschäftsführerin Andrea Brunner am Montag zum Testen auf. Die Aktion wird in Österreich von vielen Einrichtungen unterstützt, auf www.testwoche.net finden sich die kostenlosen Testmöglichkeiten in den jeweiligen Bundesländern.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Eigenen Status kennen und frühere Behandlung ermöglichen