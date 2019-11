Auftakt im Missbrauchs-Prozess gegen Peter Seisenbacher

Am Montag beginnt am Wiener Landesgericht der Missbrauchs-Prozess gegen Ex-Judoka Peter Seisenbacher. Vorerst sind zwei Verhandlungstage vorgesehen, ein Urteil über den zweifachen Olympiasieger - er hatte 1984 in Los Angeles Gold erkämpft und 1988 in Seoul seinen Titel verteidigt - könnte am 2. Dezember fallen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Ex-Judoka Peter Seisenbacher