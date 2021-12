Aufwendige Bergung in Tiefgraben: Lkw ist im Schnee stecken geblieben

Aufgrund der winterlichen Verhältnisse musste Freitagabend ein Sattelzug in Tiefgraben bei Mondsee abgeschleppt werden. Die Bergung dauerte mehrere Stunden.

Am Freitagabend musste die Freiwillige Feuerwehr Guggenberg/Tiefgraben zu einer Lkw-Bergung im Gemeindegebiet ausrücken. Ein kroatischer Sattelzug, der mit 25 Tonnen Stahlrohre beladen war, hatte sich Am Schusterbach ohne Schneeketten festgefahren. Kurz nach 20 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr alarmiert. Wie sich dann herausstelle, stand der Lkw bereits seit Mittag in der Straßenkreuzung und blockierte die Zufahrt zu einer Wohnsiedlung. Der Lenker habe zunächst gehofft, dass ihn ein Kollege aus der misslichen Lage helfen könne, jedoch musste dann ein spezieller Berge-Lkw den Sattelzug befreien. Die Schneeketten, die der Sattelzug mithatte, waren defekt.

Nach mehr als drei Stunden ist es dem Abschleppdieenst mit ihrem Spezialfahrzeug in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr gelungen, den Sattelzug wieder auf die Straße zu ziehen. Dies war nicht der erste Lkw, der dort hängengeblieben ist: Vor ein paar Monaten war bereits ein Sattelzug an der gleichen Stelle zum Stillstand gekommen.