Aufwendige Löscharbeiten bei Waldbränden in Niederösterreich

Waldbrände in Niederösterreich haben am Samstag für aufwendige Löscharbeiten gesorgt. In Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) brach ein Feuer im steilen und unwegsamen Gelände im Klostertal aus. Der Brandherd konnte nur zu Fuß erreicht werden. Sechs Feuerwehren mit knapp 100 Mitgliedern waren im Einsatz, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando. Unterstützt wurden sie durch Hubschrauber. In Ramsau (Bezirk Lilienfeld) rückten rund 110 Kräfte von fünf FF aus.

SN/APA/FEUERWEHR Feuer in steilem und unwegsamen Gelände ausgebrochen