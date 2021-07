Aufwendige Löscharbeiten bei Waldbrand in Niederösterreich

In Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ist am Samstag ein Wald in Brand geraten. Die Löschmannschaften konnten nur zu Fuß zum Feuer im steilen und unwegsamen Gelände im Klostertal gelangen. Am frühen Nachmittag stand eine Fläche von etwa einem Hektar in Flammen, berichtete Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich. Sechs Feuerwehren mit knapp 100 Mitgliedern waren im Einsatz. Unterstützt wurden sie von Löschhubschraubern der Polizei und des Bundesheeres.

SN/APA/FEUERWEHR Feuer in steilem und unwegsamen Gelände ausgebrochen