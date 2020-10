Aus alten Post-Uniformen werden Taschen, Hundeleinen und Sitzbezüge.

Die österreichische Post AG arbeitet an originellen Accessoires, die aus dem Upcycling der dunkelblauen Uniformen entstehen sollen. Unter anderem wird die Bekleidung von 12.000 Mitarbeitern auch zu Taschen und Sitzbezügen verarbeitet. Die Schnittmuster sind nun fixiert, für die Produktion sucht der teilstaatliche Konzern nun Partner unter sozialen Unternehmen für Menschen mit Unterstützungsbedarf.

Vor knapp zwei Jahren wurden die rund 12.000 Mitarbeiter der Post, die in den Filialen, in der Zustellung und der Logistik arbeiten, komplett neu eingekleidet. Die alten Uniformen wurden aber nicht entsorgt, sondern zentral eingelagert, um ihnen ein zweites Leben einzuhauchen. Aus den alten Softshell-Jacken sollen schicke Taschen mit dem Post-Logo werden, aber es wird auch mit Klischees humorvoll gespielt: So sollen aus Krawatten ausgerechnet Hundehalsbänder sowie Hundeleinen entstehen.

Für das Projekt Re:Post werden nun Produktionspartner gesucht. Daniel-Sebastian ...