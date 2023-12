Aus für geschlechtsverändernde OPs bei Kindern gefordert

Volksanwalt Bernhard Achitz (SPÖ) hat am Montag von Justiz- und Gesundheitsministerium mehr Tempo beim Schutz intergeschlechtlicher Kinder vor medizinisch nicht notwendigen Eingriffen gefordert. Schon 2021 hätten sich per Initiativantrag alle Parteien im Nationalrat für ein Aus von geschlechtsverändernden Operationen bei Kindern ausgesprochen. Es sei nun höchste Zeit, dass das entsprechende Gesetz in Begutachtung geschickt werde, forderte Achitz per Aussendung.

BILD: SN/APA/DPA-ZENTRALBILD/JENS KALAENE Betroffene wollen Gesetz gegen geschlechsveränderende OPs bei Kindern