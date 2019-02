Auseinandersetzung in Amstetten endete blutig

Eine Auseinandersetzung unter Bekannten hat am Samstagnachmittag in Amstetten blutig geendet. Ein 42-Jähriger soll im Freien mit einer Faustfeuerwaffe auf einen ein Jahr jüngeren Mann geschossen haben. Dieser wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt. Ein 25-Jähriger erlitt bei dem Streit leichte Blessuren. Der Verdächtige flüchtete und wurde bei einer Alarmfahndung in Amstetten festgenommen.

