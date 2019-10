Ausfall bei Notrufzentralen: Tausende hilfsbedürftige Menschen betroffen

Wegen eines Hardwarefehlers ist es am Montag in Österreich zu Beeinträchtigungen im A1-Festnetz gekommen. Davon betroffen waren auch Notrufnummern von Einsatzorganisationen. Es wurden Ersatz-Notrufnummern eingerichtet.

Von 9.30 Uhr bis 13.56 Uhr ist es österreichweit zu Störungen und Ausfällen beim A1-Festnetz gekommen. Betroffen waren auch die Notrufe. "Das ist eine dramatische Situation für jene, die Hilfe brauchen", sagt Bundesrettungskommandant Gerry Foitik. Ihm zufolge ist ein Aufall in dieser großflächigen Form ein Novum. "Ich kann mich nicht erinnern, dass das in Österreich schon einmal vorgekommen ist. Es ist sehr ungewöhnlich, dass das gesamte Netz eine Störung hat", erklärt Foitik.

Wie viele Menschen dadurch in eine lebensgefährliche Lage geraten sind, sei noch nicht abschätzbar. Jährlich langen rund sechs Millionen Notrufe bei allen Blaulicht- und Rettungsorganisationen ein, das sind mehr als 10.000 Notrufe pro Tag. "Rund 20 Prozent der Rettungseinsätze sind wirkliche Notfälle", so Foitik. "Es ist auch für uns eine Ausnahmesituation." Notfalls müssten alle kleineren Dienststellen mit Mitarbeitern besetzt werden.

10.000 Notrufe pro Tag

"Normalerweise läutet in der Leitstelle ständig das Telefon", sagte Stefan Müller, Sprecher des Österreichischen Roten Kreuzes. Unter den Anrufen seien auch viele Anrufe, die einen Krankentransport für eine Behandlungen bei Ärzten und in Spitälern benötigen. "Ich gehe davon aus, dass es zu einem Rückstau und zu längeren Wartezeiten bei Krankentransporten kommen wird, betonte Müller.

Bundesfeuerwehrkommandant Albert Kern spricht ebenfalls von einer "herausfordernden" Extremsituation. "Alle Feuerwehrhäuser haben Druckknopfmelder. Im Notfall müssen die Menschen dorthin kommen und draufdrücken. Dann wird die Sirene aktiviert. Wichtig ist, dass Betroffene vor Ort bleiben, bis der erste Feuerwehrmann eintrifft", so Kern.

Bei Brand direkt im Feuerwehrhaus Alarm schlagen

"Das ist die einzige Absicherung, die wir haben." Alle Feuerwehren seien informiert worden, dass die Verständigung über die Feuerwehrhäuser direkt passieren werde. Kern kritisierte die mangelhafte Information über den flächendeckenden Ausfall. "Wir sind selbst erst zwei Stunden später informiert worden, dass es einen Ausfall gibt." Selbst die Behörden, das Innenministerium und die Landeswarnzentralen seien erst mit Verzögerung eingebunden worden. "Wir werden jetzt erheben, wie viele Einsätze während des Lecks waren", sagte Kern.

"Das ist ein sehr ernster Zustand, defintiv", sagte Markus Kurcz, Katastrophenreferent des Landes Salzburg. "Weil Notrufe nicht einlangen und daher die Hilfe nicht so rasch vor Ort sein kann, wie man das sonst in der Alltagsroutine gewohnt ist." Es zeige auch sehr klar auf, wie stark abhängig und verwundbar die Gesellschaft von Strom und Glasfaser sei.

Notrufnummer 112 rückt in den Fokus

"Wir haben registriert, dass alle 059er-Nummern teilweise nicht weitergeleitet worden sind", beschreibt Robert Stocker, Leiter der Abteilung Krisen- und Katastrophenschutz, die Situation im Innenministerium (BMI). "Dass auch Notrufnummern von den Ausfällen betroffen waren, war ungewöhnlich." Sollte sich so eine bundesweite Störung der Festnetztelefonie noch einmal wiederholen, so rät Stocker im Notfall grundsätzlich zur europäischen Notrufnummer 112. "Die hat nämlich durchgehend funktioniert. Außerdem sollten Angehörige am Mobiltelefon erreichbar sein."

Im Fall eines Worst-Case-Szenarios - wenn also das gesamte Netz flächendeckend zusammenbricht - könnten sich Rettung, Feuerwehr und Polizei über den sogenannten Behördenfunk digital vernetzen. "Er kann jederzeit hochgefahren werden", sagt Stocker, der aber darauf verwies, dass alles ein bisschen länger dauern könnte als im Normalfall: "Es ist nur eine Ausweichmöglichkeit." Was gegenseitige Hilfe betrifft, auf die Bürger in gesundheitlichen Notsituationen ohne Telefon angewiesen seien, so hob Stocker die Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen hervor.

Ersatznummern eingerichtet

Zwischenzeitig hatte die Telekom Ersatznotrufnummern über das Mobilnetz eingerichtet. Der Schaden sei mittlerweile behoben, das fehlerhafte Teil ausgetauscht, sagte Unternehmenssprecherin Livia Dandrea-Böhm am frühen Nachmittag. Es würde aber noch einige Zeit dauern, bis alles wieder zu 100 Prozent läuft. Bis dahin gibt es Ersatznummern, teilte die Telekom mit.

Sollte eine Leitstelle nicht sofort erreichbar sein, bittet das Rote Kreuz, wiederholt 144 anzurufen, abwechselnd vom Festnetz und vom Mobiltelefon. Alternativ kann auch die Notrufnummer 112 gewählt werden oder die nächste Dienststelle einer Einsatzorganisation aufgesucht werden. Die Ersatznotrufnummern lauten:

Rettung:

0676 8118 64624

0676 8118 64542

0676 8118 64547

0676 8118 64562

0676 8118 64606



Feuerwehr:

0676 8118 69572

0676 8118 69836

0676 8118 69577

0676 8118 50327

0664 237 7197