Ausgabe von Taxigutscheinen an Wiener Senioren gestartet

In Wien ist die von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) angekündigte Ausgabe von Taxigutscheinen an Senioren angelaufen. Rund 300.000 Wienerinnen und Wiener über 65 Jahre haben dieser Tage Post von der Stadt bekommen. Per Brief werden sie darüber informiert, dass sie ein Guthaben über 50 Euro für notwendige Wege erhalten.

SN/APA (Symbolbild/dpa)/Lino Mirgel Antragsteller bekommen Guthaben über 50 Euro für notwendige Wege