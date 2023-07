Ausgaben für Kunst und Kultur stiegen 2022 um 7,9 Prozent

Die regulären Budgetausgaben des Bundes für Kunst und Kultur sind 2022 im Vergleich zum Jahr davor um 7,9 Prozent auf 509,7 Millionen Euro angestiegen. Das geht aus dem Kunst- und Kulturbericht für 2022 hervor, der am Dienstag dem Ministerrat vorgelegt wurde. 6,5 Mio. Euro an Sondermitteln flossen in Fair-Pay-Maßnahmen, 8 Mio. an die Bregenzer Festspiele für die Generalsanierung, 5 Mio. bekamen die Salzburger Festspiele als erste Rate zur Generalsanierung der Festspielhäuser.

BILD: SN/APA/TOBIAS STEINMAURER/TOBIAS ST Vizekanzler und Kulturminister Werner Kogler